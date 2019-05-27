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В парламент Канады внесено предложение по ратификации нового договора NAFTA

Глава МИД Канады Христя Фриланд сообщила, что представление этого предложения стало возможным после того, как правительство обеспечило полное снятие американских пошлин на сталь и алюминий

ОТТАВА, 28 мая. /ТАСС/. В канадский парламент представлено предложение о ратификации нового торгового договора NAFTA между Канадой, Мексикой и США. Об этом в понедельник сообщил телеканал CBC.

"Представление этого предложения стало возможным после того, как наше правительство обеспечило полное снятие американских пошлин на [канадские] сталь и алюминий", - отметила после заседания парламента глава МИД Канады Христя Фриланд.

В сентябре 2018 года Канада, США и Мексика достигли соглашения о новом торговом договоре, который называется Соглашение Соединенных Штатов, Мексики и Канады (the United States - Mexico - Canada Agreement (USMCA). Документ после ратификации должен будет заменить Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). Ранее Оттава заявила, что ратификации документа могут помешать американские тарифы на канадские металлы.

В марте 2018 года США начали вводить пошлины на импорт стали и алюминия, предоставив ряду стран, в том числе и Канаде, отсрочку. С 1 июня ограничительные меры вступили в действие в отношении Канады, Мексики и Евросоюза. Администрация Дональда Трампа тогда обосновала решение о введении пошлин на канадские металлы необходимостью обеспечения национальной безопасности. В ответ Оттава ввела дополнительные пошлины на американские товары и назвала такие действия Вашингтона незаконными. В начале мая Канада и США договорились о снятии этих пошлин.

Ранее канадский посол в Вашингтоне Дэвид Макнотон сообщил, что новый торговый договор NAFTA может быть ратифицирован до конца июля текущего года.

Теги
КанадаМексикаСШАФриланд, Христя
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