Представитель Зеленского: снятие неприкосновенности с депутатов - приоритет для него

КИЕВ, 28 мая. /ТАСС/. Законопроект о снятии депутатской неприкосновенности на Украине, инициированный ранее Петром Порошенко, является одним из приоритетных для нового президента Владимира Зеленского. Об этом в понедельник заявил представитель главы государства в парламенте Руслан Стефанчук.

"Определяя свои приоритеты, а они были определены в инаугурационной речи Владимира Зеленского, он сказал, что не верит в эффективность работы этой Верховной рады, этого парламента, и поэтому хочет определить три основных приоритета. Это вопрос депутатской неприкосновенности, потому что этот проект №7203 (был инициирован Порошенко в 2017 году - прим. ТАСС) уже находится в Верховной раде", - отметил Стефанчук в эфире телеканала ICTV.

Представитель Зеленского в Раде назвал среди приоритетов также вопрос новой редакции уголовной ответственности, "которая касается незаконного обогащения", а также "вопрос, который связан с принятием избирательного кодекса".

При этом Стефанчук указал, что Зеленский не будет подписывать законы, принятые с нарушениями. "Демократия - это торжество процедур. И для нас очень важно, что Владимир Зеленский не будет подписывать законопроекты, которые будут приняты путем нарушения регламентных процедур, в первую очередь кнопкодавства, также внесения одного и того же закона несколько раз в Верховную раду. Мы должны научится жить по правилам", - добавил он.