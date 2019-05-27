В США сенаторы-республиканцы заявили, что не позволят объявить Трампу импичмент

ВАШИНГТОН, 28 мая. /ТАСС/. Республиканцы Сената Конгресса США не позволят объявить импичмент американскому лидеру Дональду Трампу, если контролируемая демократами Палата представителей направит в верхнюю палату соответствующее представление. Об этом сообщила в понедельник газета The Hill, которая приводит высказывания однопартийцев президента.

Формулирует и выдвигает обвинения главе вашингтонской администрации нижняя палата Конгресса США. Для их утверждения требуется простое большинство голосов, которое при нынешней расстановке сил демократы теоретически могут набрать. Затем обвинительный акт передается в Сенат, где процедура превращается в судебный процесс.

The Hill подчеркивает, что лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл (от штата Кентукки) имеет широкие полномочия по изменению правил и сокращению срока проведения данного процесса.

"Я думаю, мы очень быстро от него избавимся, - подчеркнул председатель юридического комитета Линдси Грэм (от штата Южная Каролина). - Если он [обвинительный акт] будет основан на докладе [спецпрокурора Роберта] Мюллера, или чем-то в этом роде, то мы от него быстро избавимся".

Объявление импичмента Трампу потребует двух третей (67) голосов верхней палаты Конгресса. Республиканцы обладают большинством в Сенате и контролируют 53 места, демократы - 47. Джон Корнин (от штата Техас) выразил сомнение в том, что демократы инициируют процесс импичмента президента. "Оно [намерение демократов] потерпит крах. Вот почему они только и могут, что лишь говорить об этом, - считает сенатор. - Они знают, каков будет результат".

"С какой стати нам поддерживать то, что я называю чисто политической акцией? - отметил сенатор Том Тиллис (от штата Северная Каролина). - Мы должны выполнять наш конституционный долг". Он назвал чепухой предположения о том, что законодатели "устроят театр и поднимут этот вопрос до уровня Уотергейтского скандала". Согласно опросам, напомнила The Hill, менее 40% американцев поддерживают инициирование процедуры импичмента Трампа, в то время как большинство выступает против нее.

На прошлой неделе спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси (от штата Калифорния) заявила, что расследование демократов в нижней палате Конгресса в отношении Трампа может дойти до точки, после которой его импичмент "может быть неизбежен". В среду она провела встречу с конгрессменами-демократами, в ходе которой утверждала, что президент занимается сокрытием информации.

Процедура импичмента

Импичмент предусматривает привлечение к ответственности федеральных служащих (в том числе президента США), обвиненных в "государственной измене, взяточничестве либо иных тяжких преступлениях и правонарушениях". В США процедура импичмента главы государства инициировалась трижды. В 1868 году президента (1865-1869) Эндрю Джонсона обвинили в незаконной отставке военного министра, а Билла Клинтона, который руководил страной с 1992 по 2000 год, в 1998-1999 годах - в лжесвидетельстве и создании препятствий отправлению правосудия.

Однако оба президента были оправданы Сенатом. Ричард Никсон, занимавший пост лидера страны в 1969-1974 годах, подал в отставку еще до начала сенатских слушаний. Ему грозил импичмент в связи с Уотергейтским скандалом.

"Исключительной прерогативой" формулировать и выдвигать обвинение обладает нижняя палата Конгресса США. Конгрессмены проводят голосование за то, чтобы передать вопрос на рассмотрение юридического комитета, где впоследствии проводится тщательное расследование обвинений. Затем, в случае наличия на то оснований, готовится фактическое обвинительное заключение. После его утверждения комитетом этот документ направляется на рассмотрение Палаты представителей полного состава. Для его утверждения требуется простое большинство голосов.

После утверждения обвинений таковые передаются в Сенат, где процедура превращается в судебный процесс. Палата представителей на нем фактически выступает стороной обвинения, а члены Сената выполняют роль суда присяжных.