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Политический кризис в Венесуэле

Мадуро заявил, что власти Венесуэлы готовы обсуждать с оппозицией любые вопросы

Венесуэльский лидер отметил, что представители властей отправились в Норвегию для обсуждения возможности переговоров с оппозицией, потому что они "верят в диалог"

КАРАКАС, 28 мая. /ТАСС/. Правительство Венесуэлы готово обсудить с представителями оппозиции любые темы для урегулирования кризиса в стране. Об этом заявил в понедельник президент Николас Мадуро.

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По его словам, представители властей отправились в Норвегию для обсуждения возможности переговоров с оппозицией, потому что они "верят в диалог".

"Мы готовы комплексно обсудить любые темы, касающиеся страны, чтобы найти демократическое решение конфликта", - сказал Мадуро в ходе встречи с руководством Единой социалистической партии Венесуэлы, которая транслировалась в эфире телеканала Venezolana de Television.

Как отметил Мадуро, в настоящее время в Норвегии находится делегация правительства Венесуэлы во главе с министром связи и информации Хорхе Родригесом, главой МИД Хорхе Арреасой и губернатором штата Миранда Эктором Родригесом.

16 мая представители Мадуро и лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо провели в столице Норвегии Осло переговоры о разрешении политического кризиса в стране. Мадуро впоследствии назвал эти первые контакты весьма позитивными.

Как заявил в субботу МИД Норвегии, представители президента Венесуэлы в ближайшее время вновь встретятся в Осло с оппозицией в рамках подготовительного этапа к диалогу сторон при посредничестве норвежских властей. Норвегия, в отличие от многих других стран Европы, не признала Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

Мадуро также сообщил, что несколько судов не смогли доставить топливо и продовольствие в Венесуэлу из-за мер по давлению на правительство страны, которые принимают США и другие страны.

"Они крадут у нас деньги, они преследуют суда, - сказал он на встрече с руководством Единой социалистической партии Венесуэлы. - На прошлой неделе 10 судов, которые везли бензин, стали жертвой саботажа, целью которого было не допустить их прибытие к венесуэльским берегам".

По словам Мадуро, до Венесуэлы также не смогли добраться суда с продовольствием, которым не дали "выйти из своих портов" При этом глава государства не уточнил, из каких стран должны были отплыть в Венесуэлу суда, и кто именно помешал им.

Теги
Мадуро, НиколасВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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