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Brexit

Глава МИД Британии назвал возможные досрочные всеобщие выборы "самоубийством для тори"

По словам Джереми Ханта, выход Великобритании из ЕС без соглашения путем всеобщих выборов "приведет лидера лейбористов Джереми Корбина в премьерскую резиденцию к Рождеству"

ЛОНДОН, 28 мая. /ТАСС/. Попытка обеспечить Brexit без сделки об условиях "развода" с ЕС спровоцирует проведение в Великобритании новых всеобщих выборов и станет "самоубийством" для правящей Консервативной партии, так как она неизбежно проиграет. Об этом написал в авторской статье на страницах газеты The Daily Telegraph во вторник кандидат на пост лидера тори и премьер-министра страны, глава МИД Соединенного Королевства Джереми Хант.

"Попытка осуществить выход без соглашения путем всеобщих выборов не является никаким решением. Это политическое самоубийство, которое только порадует [лидера Партии Brexit] Найджела Фаража и, скорее всего, приведет [лидера лейбористов] Джереми Корбина в премьерскую резиденцию к Рождеству", - написал глава британского МИД.

Это заявление Хант сделал в связи с тем, что трое из десяти кандидатов в премьеры: экс-глава МИД Борис Джонсон, экс-министр по вопросам выхода из ЕС Доминик Рааб и бывшая министр труда и по делам пенсий Эстер Макви, - уже заявили о необходимости готовиться к выходу из ЕС в октябре, то есть косвенно выразили намерение продавить "жесткий" Brexit. Реализация этого намерения так или иначе потребует досрочных парламентских выборов, поскольку Палата общин в нынешнем составе такой шаг никогда не поддержит.

По мнению Ханта, в случае проведения выборов тори просто исчезнут как политическая сила, подвергаясь атакам Партии Brexit с правого фланга и "Либеральных демократов" с левого. "Любой кандидат в премьер-министры, чья стратегия неумолимо ведет к всеобщим выборам, предлагает перспективу катастрофы", - подчеркнул министр.

Популизм как угроза проекту ЕС

Руководитель Форин оффиса дал понять, что считает муссирование темы "жесткого" Brexit популизмом, с позиций которого любой диалог с Брюсселем будет обречен на провал. В качестве альтернативы он предлагает отменить соглашение, уже заключенное премьер-министром Терезой Мэй с властями ЕС, и договориться на разумной основе о новых условиях выхода страны из европейского сообщества.

"Европейская комиссия рассматривает популизм как экзистенциальную угрозу всему их проекту. [Канцлер Германии] Ангела Меркель испытывает обеспокоенность в отношении [партии] "Альтернатива для Германии", а [президент Франции] Эмманюэль Макрон только что проиграл [выборы в Европарламент лидеру партии "Национальное объединение"] Марин Ле Пен. И последнее из того, что им хотелось бы делать - это идти на уступки тому, что они воспринимают как популистское движение Великобритании, да еще и таким способом, который воодушевит их политических врагов у себя дома. Однако это не исключает разумной и подобающей государственным деятелям просьбы о замене "бэкстопа" (содержащегося в сделке Мэй механизма, который призван не допустить появления физической границы между Северной Ирландией и Ирландией путем сохранения пребывания Ольстера в таможенном союзе и едином рынке ЕС - прим. ТАСС) на набор иных гарантий в отношении границы с Ирландией", - отметил Хант.

24 мая британский премьер-министр и лидер консерваторов Тереза Мэй объявила, что 7 июня уйдет в отставку из-за невозможности реализовать выход страны из состава ЕС. Она будет оставаться на посту главы правительства, пока партия не выберет нового лидера. Этот процесс должен начаться 10 июня и завершиться во второй половине июля.

Теги
ВеликобританияBrexitХант, Джереми
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