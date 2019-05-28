CNN: Цукерберг не явится на заседание комитета парламента Канады

НЬЮ-ЙОРК, 28 мая. /ТАСС/. Глава компании и одноименной социальной сети Facebook Марк Цукерберг и ее исполнительный директор Шерил Сэндберг не явятся на заседания комитета по конфиденциальности и этике парламента Канады для обсуждения вопросов "безопасности хранения данных, конфиденциальности в интернете и демократии". Об этом сообщил в понедельник телеканал CNN.

По его информации, вместо Цукерберга и Сэндберг в заседании примут участие глава канадского подразделения компании, отвечающего за общественную политику, Кевин Чан, а также директор по общественной политике Facebook Нил Потс. Ранее сообщалось, что заседания комитета будут проходить на этой неделе с понедельника по среду и для работы в них канадские парламентарии планируют привлечь коллег из других стран, а также экспертов и специалистов из таких компаний, как Facebook, Twitter и Google.

Как сообщил ранее в понедельник председатель комитета, депутат от Консервативной партии Канады Боб Циммер, если Цукерберг и Сэндберг проигнорируют приглашение, то это может быть расценено как неуважение к национальному парламенту Канады, что является в этой стране преступлением.

"Я не думаю, что игнорирование страны с населением 36 млн человек станет хорошим сигналом международной общественности", - сказал он.

В 2018 году Цукерберг выступил на слушаниях в комитете Палаты представителей Конгресса США по энергетике и торговле и ответил на вопросы законодателей о защите личных данных, перспектив регулирования в интернете и др. В то же время глава компании отказался выступить перед комитетом по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту британского парламента и ответить на имевшиеся к нему вопросы.