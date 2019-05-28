Трамп предложил использовать паровые катапульты на новых авианосцах ВМС США

ТОКИО, 28 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп предложил использовать паровые технологии на катапультах и подъемниках для новых авианосцев ВМС США. Соответствующую идею он озвучил, выступая во вторник перед американскими моряками на универсальном десантном корабле ВМС США Wasp на базе Йокосука в Японии.

"Они постоянно придумывают что-то новое. Они делают самолеты такими сложными, что ими невозможно управлять. Мы все хотим инноваций, но это уже чересчур. Я думаю, что отдам распоряжение, чтобы использовались паровые технологии на новых авианосцах, когда мы будем их строить", - сказал Трамп в ходе выступления, которое транслировали японские национальные телеканалы.

Президент США пояснил, что речь идет о стартовых катапультах и подъемниках, используемых на авианосцах. "Это произошло еще до меня, но мы потратили $900 млн на эти сумасшедшие электрические катапульты. И я спрашиваю - а что не так с паром-то?" - задался вопросом политик под одобрительные выкрики американских военнослужащих.

Трамп выразил уверенность, что использование электрических стартовых катапульт и подъемников на авианосцах нецелесообразно.

"Один парень мне сказал, что на электричестве они работают быстрее, но нам не нужна эта дополнительная скорость, ведь мы можем запускать самолеты лишь раз в несколько минут", - добавил президент, подчеркнув еще раз, что отдаст распоряжение использовать паровые технологии вместо электрических.