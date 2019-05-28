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СМИ: 14 террористов ликвидировали на востоке Афганистана

Еще девять арестованы

ТАСС, 28 мая. Спецназ Афганистана ликвидировал 14 боевиков экстремистской организации "Сеть Хаккани" (входит в "Талибан", запрещено в РФ) в двух провинциях на востоке страны. Об этом во вторник сообщает агентство "Синьхуа".

"Спецназ Национальной армии Афганистана успешно провел операции в провинциях Газни и Пактия ранним утром 28 мая. В результате 14 членов группировки "Сеть Хаккани" уничтожены", - цитирует агентство заявление военных. По поступившей информации, еще девять террористов, включая одного из главарей, арестованы.

"Сеть Хаккани" считается одной из наиболее опасных афганских террористических организаций. В Афганистане происходят регулярные боевые столкновения сил безопасности и террористов. Более 50% территории страны находится под контролем талибов. Ситуация осложняется тем, что в стране также действуют отряды террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

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