СМИ: Филиппины отправят в Канаду вызвавшие конфликт контейнеры с мусором 30 мая

ТАСС, 28 мая. Власти Филиппин намерены 30 мая отправить в Канаду контейнеры с неперерабатываемым мусором, из-за которых между двумя странами возник конфликт. Об этом сообщил во вторник министр иностранных дел Филиппин Теодоро Локсин.

"Все контейнеры уже подготовлены. Сейчас мы ожидаем разрешения от Китая, где находится перевалочный пункт для отправки мусора в Канаду. Она запланирована на 30 мая", - цитирует министра газета Manila Bulletin. Глава ведомства также пообещал "покарать тех, кто попытается каким-либо образом помешать" вывозу отходов.

16 мая Филиппины отозвали своего посла и консулов из Канады из-за того, что канадская сторона вовремя не вывезла 69 контейнеров неперерабатываемых отходов, ввезенных частной компанией на филиппинскую территорию в 2013 году под видом перерабатываемых. Как отметили в МИД Филиппин, Оттаве было дано время до 15 мая на вывоз мусора, но эти сроки не были соблюдены. МИД Канады выразил сожаление в связи с решением Манилы и пообещал забрать контейнеры с Филиппин.