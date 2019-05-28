Армию Сербии привели в полную боевую готовность из-за ситуации в Косове

БЕЛГРАД, 28 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Сербии приведены в полную боевую готовность из-за ситуации на севере автономного сербского края Косово и Метохия.

Об этом сообщило во вторник национальное телевидение страны.

Сообщается, что утром спецназ полиции непризнанной республики вторгся на территорию северных муниципалитетов с преобладающим сербским населением. Вторжение спецназа вызвало возмущение косовских сербов. Население Косовска-Митровицы вышло на улицы и строит баррикады, слышна стрельба. Учитывая сложившуюся ситуацию президент Сербии Александар Вучич отдал приказ привести все подразделения ВС Сербии в боевую готовность.

Албанский спецназ задержал сотрудников полиции сербской национальности и гражданских. Официальные данные о количестве задержанных отсутствуют, сообщает телеканал.

В понедельник Вучич, выступая перед парламентом, объявил, что Белград не допустит насилия в отношении сербского населения автономного края.