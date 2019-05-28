Вучич заявил, что Сербия защитит свой народ в Косово и Метохии

БЕЛГРАД, 28 мая. /ТАСС/. Сербия защитит свой народ в Косово и Метохии, действуя спокойно и сдержанно. Об этом заявил во вторник в эфире национального телевидения РТС президент Сербии Александар Вучич.

"Сербия будет реагировать сдержанно, спокойно, но защитит и сохранит свой народ", - заявил Вучич.

Сербский лидер сообщил, что косовский спецназ рано утром вторгся на север края, намереваясь арестовать 26 полицейских сербской национальности и 15 гражданских лиц под предлогом того, что эти люди замешаны в коррупции. По его словам, акция преследовала цель оставить Косовска-Митровицу без защиты полиции.

Ранее президент Сербии привел армию в боевую готовность из-за обострения обстановки в сербском автономном крае. Утром в северные муниципалитеты вторгся спецназ непризнанного Косова, завязались перестрелки, в ходе которых легкие ранения получили двое сербов.