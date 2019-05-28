Глава британского МИД заявил о необходимости заключения новой сделки по Brexit

ЛОНДОН, 28 мая. /ТАСС/. Великобритания должна заключить с Брюсселем новое соглашение об условиях выхода страны из Евросоюза. Об этом заявил во вторник глава МИД Соединенного Королевства Джереми Хант, информирует агентство Reuters.

По его словам, согласованная премьер-министром Терезой Мэй сделка по Brexit нуждается в пересмотре, в особенности это касается механизма "бэкстоп" (режим поддержки пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit) на острове Ирландия. "Что нам необходимо сделать, так это создать новую переговорную команду. В ней должны быть не только члены правительства, но также и Демократической юнионистской партии и European Research Group [ERG, группа тори во главе со сторонником "жесткого" Brexit Джейкобом Рисом-Моггом]", - сказал он, допустив возможность подключения к переговорам представителей Уэльса и Шотландии.

Депутаты Палаты общин ранее трижды проголосовали против проекта сделки по Brexit, которого Мэй удалось достичь на переговорах с европейскими лидерами в ноябре прошлого года. Впоследствии парламентарии одобрили две поправки к биллю о Brexit, потребовав от правительства убрать из текста соглашения с ЕC упоминание о "бэкстопе", который призван не допустить появления физической границы между Северной Ирландией и Ирландией. Депутаты опасаются, что из-за "бэкстопа" Соединенное Королевство может навсегда оказаться привязанным к европейскому сообществу. В Брюсселе в связи с этим неоднократно подчеркивали, что ЕС не будет изменять положения достигнутой сделки.

24 мая британский премьер-министр и лидер консерваторов Тереза Мэй объявила о том, что 7 июня уйдет в отставку из-за невозможности реализовать выход страны из состава ЕС. Она будет оставаться на посту главы правительства, пока партия не выберет нового лидера. Этот процесс должен начаться 10 июня и завершиться во второй половине июля. Джереми Хант является одним из кандидатов на пост лидера тори, который затем станет премьер-министром.