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Глава политофиса "Талибан" заявил, что движение привержено миру

Глава политофиса "Талибан" (запрещено в РФ) заявил, что движение привержено миру.

Вучич заявил, что Сербия защитит свой народ в Косово и Метохии
Ранее сербский президент привел армию в боевую готовность из-за обострения обстановки
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