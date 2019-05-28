Президент Австрии отправил в отставку правительство во главе с Курцем

ВЕНА, 28 мая. /ТАСС/. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен освободил во вторник с должностей министров правительства во главе с канцлером Себастьяном Курцем и поручил им временно исполнять свои обязанности до формирования переходного правительства республики. Президент также уполномочил министра финансов и вице-канцлера Хартвига Лёгера временно исполнять обязанности руководителя ведомства канцлера и председателя временного правительства, поскольку Курц отказался от временного исполнения обязанностей.

Церемония состоялась в канцелярии президента Австрии в Вене. На ней не присутствовал Себастьян Курц.

Перестановки в австрийском правительстве произошли после того, как 27 мая Национальный совет (нижняя палата парламента) вынес вотум недоверия кабинету министров Себастьяна Курца в связи с правительственным кризисом на фоне громкой отставки бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе. Курц на данный момент стал самым "недолгим" канцлером Австрии: он находился у власти в 2017-2019 годах в течение 525 дней и побил антирекорд экс-канцлера Кристиана Керна, полномочия которого в 2016-2017 годах продлились 580 дней. Однако после Курца самым недолгим канцлером станет Хартвин Лёгер.

Обязанности Лёгера

Временно исполняющий обязанности канцлера Хартвиг Лёгер, входивший в кабинет министров Курца в должности вице-канцлера и министра финансов, в течение нескольких дней будет руководить кабинетом министров до того момента, пока президент не найдет подходящую кандидатуру на пост временного канцлера. Лёгер не сможет занимать этот пост долго, потому что правительству Курца был вынесен вотум недоверия в парламенте.

Как только президент определится с новым временным канцлером, тот должен будет предложить президенту на утверждение новую команду министров, которая обеспечит работоспособность переходного правительства до досрочных выборов в парламент в сентябре. Ван дер Беллен обещал уложиться с формированием переходного правительства в недельный срок.

В ближайшее время 53-летний Лёгер будет представлять Австрию на саммите ЕС в Брюсселе. Ранее Лёгер занимал на протяжении 1,5 лет пост министра финансов в правительстве Курца и был также выдвинут им на пост вице-канцлера после громкой отставки Хайнца-Кристиана Штрахе. Лёгер до прихода в правительство Курца не был политиком, а был финансистом. Он занимал в 2011-2017 годах пост председателя правления крупнейшей австрийской страховой компании UNIQA.

Почему ушел Курц

Австрия из-за распада коалиционного правительства Австрийской народной партии (АНП) и Австрийской партии свободы (АПС) готовится к досрочным выборам в Национальный совет в сентябре 2019 года. Причиной послужил скандал вокруг публикации в СМИ видео с участием бывшего лидера АПС Хайнца-Кристиана Штрахе. На кадрах, снятых скрытой камерой, он и его помощник Йоханн Гуденус обсуждают с неизвестной русскоговорящей женщиной возможность покупки популярного издания Kronen Zeitung и информационной поддержки избирательной кампании АПС перед парламентскими выборами в 2017 году в обмен на обещание доступа к строительным госконтрактам в Австрии.

Канцлер и лидер АНП Курц сначала из-за этих кадров отказался от сотрудничества с АПС. В результате этого министры от АПС ушли в отставку, было сформировано переходное правительство с участием министров только от АНП и экспертов. Впоследствии оппозиционные партии в парламенте большинством голосов вынесли вотум недоверия канцлеру и его правительству. Таким образом, Австрийская Республика впервые после Второй мировой войны столкнулась со смещением канцлера парламентом.

Перспективы Курца

Уход Курца стал формальным началом активной предвыборной борьбы в Австрии. Сам Курц приняв решение депутатов, пообещал разочаровать политических оппонентов, которые объединились против него в парламенте, и вернуть себе кресло канцлера после осенних выборов на основании голосования народа. В ближайшее время Курц не станет занимать депутатское кресло в парламенте, а отправится в тур по стране в рамках предвыборной борьбы.

Согласно прогнозам экспертов, смещение Курца может сыграть ему только на руку, так как это сплотит вокруг него консервативный электорат. Наглядным примером роста уровня поддержки партии Курца стало голосование в Европарламент, на котором АНП заручилась голосами 34,6% избирателей и увеличила число евродепутатских мандатов до семи. Кроме того, АНП на предстоящих парламентских выборах в Австрии в сентябре может набрать до 40% голосов, а, к примеру, СДПА, выступившая инициатором вотума недоверия, не сможет добиться значительного роста уровня поддержки.

В новость были внесены изменения (12:59 мск) - добавлены подробности