Миссия ООН в Косове подтвердила информацию о задержании своего сотрудника-россиянина

БЕЛГРАД, 28 мая. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Миссия ООН по делам временной администрации в Косове (МООНК) подтвердила задержание своего сотрудника, гражданина России, на севере Косова и Метохии. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в посольстве России в Сербии.

"Информацию [о задержании] подтвердили в МООНК", - сообщили в российской дипмиссии.

Ранее президент Сербии Александар Вучич в обращении к парламенту сообщил, что в Косове полицией непризнанной республики задержаны 23 человека. Среди арестованных - гражданин России, сотрудник Миссии ООН по делам временной администрации в Косове (UNMIK) Михаил Краснощенков. Сербский президент сообщил, что во время задержания россиянин был избит.

Посольство РФ в Сербии работает над выяснением обстоятельств задержания россиянина.