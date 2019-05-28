{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обострение обстановки в Косове

Миссия ООН в Косове подтвердила информацию о задержании своего сотрудника-россиянина

Ранее президент Сербии Александар Вучич сообщил о задержании 23 человек

БЕЛГРАД, 28 мая. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Миссия ООН по делам временной администрации в Косове (МООНК) подтвердила задержание своего сотрудника, гражданина России, на севере Косова и Метохии. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в посольстве России в Сербии.

"Информацию [о задержании] подтвердили в МООНК", - сообщили в российской дипмиссии.

Ранее президент Сербии Александар Вучич в обращении к парламенту сообщил, что в Косове полицией непризнанной республики задержаны 23 человека. Среди арестованных - гражданин России, сотрудник Миссии ООН по делам временной администрации в Косове (UNMIK) Михаил Краснощенков. Сербский президент сообщил, что во время задержания россиянин был избит.

Посольство РФ в Сербии работает над выяснением обстоятельств задержания россиянина.

Теги
РоссияСербияВучич, АлександарОбострение обстановки в Косове
Премьер Литвы заявил о возможности перемен в составе кабмина в случае сохранения им поста
Саулюс Сквернялис заявил, что сделает все, чтобы в начале работы президент Гитанас Науседа не столкнулся с вызовами политического кризиса
Читать полностью