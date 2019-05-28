Делегация США покинула сессию Конференции по разоружению из-за председательства Венесуэлы

ТАСС, 28 мая. Делегация США покинула зал заседаний Конференции по разоружению в Женеве в знак протеста против начавшегося председательства Венесуэлы в этом органе. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters .

"Мы должны попытаться сделать все возможное, чтобы не позволить таким государствам председательствовать в международных организациях", - приводит агентство слова постоянного представителя США при конференции Роберта Вуда. Он также отметил, что принимать участие в работе конференции должен представитель лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо, объявившего себя исполняющим обязанности главы государства, а не представитель нынешнего президента Николаса Мадуро.

В 2018 году делегация США покинула зал заседаний форума, когда на пост председателя заступила Сирия. Тогда Роберт Вуд назвал председательство этой страны "театральным шоу".

Конференция по разоружению как единственный многосторонний переговорный форум международного сообщества для выработки соглашений по разоружению была создана в 1979 году по итогам первой специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению 1978 года, в нее входят 65 стран. Председатель форума меняется каждые четыре недели на основе принципа ротации.