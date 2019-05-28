Вучич: Сербия готова сохранять мир "почти любой ценой"

БЕЛГРАД, 28 мая. /ТАСС/. Сербия будет бороться за стабильность в регионе и готова сохранять мир "почти любой ценой". Об этом заявил во вторник президент Сербии Александар Вучич во время обращения к депутатам в парламенте страны.

"Мы будем сохранять мир и стабильность почти любой ценой, но нам достаточно ясно, о каком лицемерии здесь идет речь. Сегодня утром в 06:29 (07:29 мск) я как верховный главнокомандующий отдал приказ о полной боевой готовности. Наша армия, если дойдет до какой-то серьезной угрозы безопасности и жизни людей, защитит наш народ. Мы будем бороться за сохранение мира и стабильности, но будем полностью готовы в самые короткие сроки защитить свой народ", - заявил сербский лидер.

"На забудьте, что накануне случилась еще одна вещь: президент временной администрации в Приштине Хашим Тачи призвал Албанию к объединению. Это значит, что они хотят установить албанско-сербскую границу на Копаонике. Мой ответ: не будет границы Великой Албании на Копаонике", - подчеркнул Вучич.

Ранее президент Сербии привел армию в боевую готовность из-за обострения обстановки в сербском автономном крае. Утром во вторник в северные муниципалитеты вторгся спецназ непризнанного Косова, завязались перестрелки, в ходе которых легкие ранения получили двое сербов.

"Великая Албания" - паналбанская идея воссоединения всех территорий, на которых проживает албанский этнос. В этом случае албанцы будут претендовать на часть Греции, половину Македонии, все Косово, часть территорий южной Сербии, помимо Косова, а также на половину Черногории.