Талибы ожидают достижения соглашения о выводе войск США на следующем раунде переговоров

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) рассчитывает на достижение договоренностей с США о выводе их войск из Афганистана в ходе следующего раунда переговоров. Об этом заявил во вторник официальный представитель катарского политического офиса "Талибана" Мухаммад Сохаил Шахин.

"Мы сейчас ведем переговоры о выводе иностранных войск из Афганистана. [Результаты] положительные, есть прогресс. Мы надеемся, что сможем финализировать все в ходе следующего раунда переговоров", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.