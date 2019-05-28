Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони избран евродепутатом

РИМ, 28 мая. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Бывший премьер-министр Италии. бессменный лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони будет представлять страну в Европарламенте (ЕП). Как подтвердили ТАСС во вторник в партии, политик был избран на прошедших в воскресенье выборах и подтвердил взятые на себя обязательства.

"Разумеется, Берлускони будет работать в ЕП. Уже сегодня он должен быть в Брюсселе", - сказали в секретариате партии.

"Вперед, Италия" готова поддерживать итальянского кандидата в председатели Еврокомиссии. Правый центр должен сохранять единодушие в отношении кандидата в комиссары по экономике", - написал Берлускони в своем Twitter.

82-летний Берлускони, трижды занимавший пост премьера, возглавлял список своей партии на прошедших в воскресенье выборах в ЕП в трех из пяти избирательных округах. За него отдали свои голоса более полумиллиона человек, тогда как за "Вперед, Италию", которая набрала 8,7%, проголосовали два миллиона 300 тыс. итальянцев. Партия, согласно оценкам, вдвое сократит число своих мест в ЕП - с 13 в прошлом созыве до шести. Вторым номером от "Вперед, Италия" баллотировался вице-председатель партии, нынешний председатель ЕП Антонио Таяни. Среди претендентов была также внучка Бенито Муссолини - Алессандра, которая представляла Италию уже в двух созывах европейского законодательного органа.

Берлускони уже также избирался в ЕП - в 1999 году, однако он пробыл евродепутатом лишь до 2001 года, когда вновь выиграл национальные парламентские выборы и возглавил правительство, которое - единственное за послевоенную республиканскую историю - оставалось у власти на протяжении всех положенных пяти лет. После окончательного приговора по делу о мошенничестве семейной компании "Медиасет" политик не имел право на протяжении нескольких лет баллотироваться и занимать государственные посты.

Избранные в ЕП политики могут отказаться от кресла ради сохранения места в национальном парламенте или поста в правительстве. Так, наибольшее число голосов в Италии набрал вице-премьер и глава МВД Маттео Сальвини, а его партия "Лига" с 34% победила на выборах в ЕП. Тем не менее Сальвини до сих пор заявлял, что продолжит работу в правительстве. Ранее он также оставил место евродепутата ради поста в правительстве и кресла в Сенате (верхней палате парламента).