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Токаев наградил Путина орденом в честь первого президента Казахстана

Орден вручается, в частности, за особый вклад в углубление и расширение сотрудничества с республикой
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
© Михаил Метцель/ТАСС

НУР-СУЛТАН, 28 мая. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник подписал указ о награждении президента России Владимира Путина орденом "Первый президент Республики Казахстан - лидер нации Нурсултан Назарбаев". Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана.

"В честь ознаменования 25-летия идеи о евразийской интеграции и пятилетия подписания Договора о Евразийском экономическом союзе, а также за особый вклад в углубление и расширение сотрудничества с Республикой Казахстан наградить орденом "Казакстан Республикасынын Тунгыш Президенти - Елбасы Нурсултан Назарбаев" ["Первый президент Республики Казахстан - лидер нации Нурсултан Назарбаев"] Путина Владимира Владимировича - президента Российской Федерации, Лукашенко Александра Григорьевича - президента Республики Беларусь, Жээнбекова Сооронбая Шариповича - президента Кыргызской Республики", - говорится в тексте документа.

Отмечено, что указ вводится в действие со дня подписания. Орден "Первый президент Республики Казахстан - лидер нации Нурсултан Назарбаев" учрежден в 2001 году в честь первого президента республики. Орденом награждаются граждане Казахстана за особые заслуги в государственной и общественной деятельности, способствующей становлению, процветанию и славе республики. За особые заслуги перед Республикой Казахстан этим орденом могут быть награждены главы зарубежных государств и правительств.

В новость были внесены изменения (13:55 мск) - добавлены подробности

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Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияКазахстанКиргизияРоссияЖээнбеков, Сооронбай ШариповичТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
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