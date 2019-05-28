Представитель "Талибана" сообщил, что делегаты движения встретились с Лавровым

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Экс-глава политического офиса движения "Талибан" (запрещено в РФ) Мохаммад Аббас Станикзай сообщил, что во вторник делегация талибов провела отдельную встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"У нас была отдельная встреча с ним", - сказал он журналистам.

Делегация талибов находится в Москве для участия в торжественном заседании по случаю 100-летия установления дипломатических отношений между Россией и Афганистаном. Глава МИД РФ принял участие в церемонии открытия мероприятия.