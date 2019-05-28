"Талибан": Москве и Кабулу нужно сосредоточиться на развитии экономического диалога

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Движение "Талибан" (запрещено в РФ) считает, что Москве и Кабулу необходимо уделить повышенное внимание развитию экономических отношений. Об этом заявил во вторник представитель катарского офиса талибов Мотаки Латиф Хан на мероприятии, посвященном 100-летию установления дипломатических отношений между Россией и Афганистаном.

"Мы считаем, что нам нужно вернуться к этапу всестороннего установления экономических отношений, которые нельзя сбрасывать со счетов. И сосредоточить свои усилия именно на увеличении и развитии взаимных экономических отношений. Мы полагаем, что история нас всех научила хорошему поведению, что все стороны должны учитывать свои интересы, и они не должны нарушать политические интересы друг друга", - сказал он.

Ряд афганских политиков, в том числе бывший президент Хамид Карзай, в понедельник принимает участие во встрече в Москве по случаю 100-летия установления дипломатических отношений между Россией и Афганистаном. В начале мероприятия выступил глава МИД РФ Сергей Лавров. Как заявили ранее в российском дипведомстве, после завершения официальной встречи афганские политики и талибы смогут самостоятельно продолжить обсуждение мирного урегулирования в республике.