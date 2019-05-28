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Обострение обстановки в Косове
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Задержанный в Косове россиянин находится в больнице с травмами

По данным издания Alo.rs, Михаил Краснощеков был избит сотрудниками спецназа
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© EPA-EFE/STRINGER

БЕЛГРАД, 28 мая. /ТАСС/. Россиянин Михаил Краснощеков, задержанный сотрудник Миссии ООН в Косове, находится в больнице с телесными повреждениями. Об этом сообщила во вторник Миссия ООН по делам временной администрации в Косове (МООНК).

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"Два человека, которые являются арестованными гражданами, были доставлены в больницу. Один из них - серб, другой - россиянин. У них телесные повреждения", - цитирует миссия слова врача больницы в Косовска-Митровице Нита Мустафы.

Как утверждает издание Alo.rs, россиянин был "избит [сотрудниками] спецназа полиции" после того, как они услышали, что он "разговаривает с сербами на сербском языке".

Посольство России в Сербии решительно осудило вторжение косовских силовиков на север Косова и Метохии, а также потребовало немедленного освобождения российского гражданина.

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