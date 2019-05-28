Парламент Украины включил поселок на территории ДНР в подконтрольный Киеву район

КИЕВ, 28 мая. /ТАСС/. Верховная рада Украины административно переподчинила поселок Гладосово, относившийся к городу Горловке на территории провозглашенной Донецкой народной республики, Бахмутскому району Донецкой области, который находится под контролем Киева. Во вторник парламент принял в целом постановление "Об изменениях в административно-территориальном устройстве Донецкой области, изменении и установлении границ города Горловки и Бахмутского района Донецкой области". За документ проголосовали 230 депутатов при 226 необходимых.

"Целью проекта постановления является упорядочение административно-территориальных отношений в условиях проведения операции Объединенных сил на территории Донецкой области и обеспечение жизнедеятельности в населенных пунктах. Проектом постановления предусмотрено изменить границы Бахмутского района и города Горловка Донецкой области, увеличив территорию Бахмутского района на 71,7 гектара земель за счет передачи в его состав территории поселка Гладосово, а также утвердить территорию Бахмутского района общей площадью 192213,5 гектара и города Горловка общей площадью 40529,5 гектара, в результате чего поселок Гладосово фактически будет подчинен Новолуганскому сельскому совету Бахмутского района Донецкой области", - сказано в пояснительной записке к документу.

В мае 2018 года Кабинет министров Украины исключил три населенных пункта из числа неподконтрольных: Гладосово и Травневое в Донецкой области и Новоалександровку в Луганской области. Поселки включили в список населенных пунктов, находящихся на линии разграничения.