СМИ: в Индонезии задержан американец, оскорбивший президента

СИНГАПУР, 28 мая. /ТАСС/. Полиция Индонезии задержала во вторник гражданина США, назвавшего после массовых беспорядков в Джакарте президента страны Джоко Видодо "коммунистом". Об этом сообщил журналистам представитель столичного управления правоохранительных органов Арго Ювоно, передает новостной портал Detik.

"Гражданин США Джерри Дуэйн Грей был задержан в своем доме по обвинению в распространении фальшивой информации, а также оскорблении высшего руководства страны", - отметил полицейский. Кроме того, по его словам, органы правопорядка проводят доследственную проверку относительно распространения в интернете заведомо ложных сведений, касающихся массовых беспорядков, охвативших столицу на прошлой неделе. В Индонезии законодательно запрещена коммунистическая партия и любая связанная с этим символика.

Представитель полиции также отметил, что правоохранительные органы намерены установить законность нахождения американского гражданина на территории Индонезии. Как утверждает задержанный, он проживает в республике с 1985 года и получил гражданство страны.

Одновременно официальный представитель правоохранительных органов республики Дэди Прасетио во вторник сообщил, что по подозрению в распространении фальшивой информации о беспорядках были задержаны 10 человек. По его словам, некоторые утверждали, что в Джакарту якобы прибыли иностранные военнослужащие, которые расстреливают мирных демонстрантов.

Акции протеста начались 21 мая после объявления окончательных результатов прошедших 17 апреля всеобщих выборов. Как сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Ариф Будиман, действующий президент Джоко Видодо набрал 55,5% голосов, а его единственный соперник генерал запаса Прабово Субианто - 44,5%. В штабе оппозиционного кандидата заявили, что не согласны с результатами и подали иск в Конституционный суд. Власти подтвердили гибель восьми человек, еще более 900 получили ранения. На сегодняшний день были задержаны более 450 человек по подозрению в участии и организации беспорядков, большинство из которых прибыли в Джакарту из других городов страны.