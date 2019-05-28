Милорад Додик заявил, что косовские власти стремятся изгнать сербов из Косова и Метохии

БЕЛГРАД, 28 мая. /ТАСС/. Силовая акция косовской полиции на севере Косова преследует цель изгнания сербов с территории автономного края. Об этом заявил во вторник журналистам председатель Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

"Совершенно ясно, что речь идет не о борьбе с криминалом. Это борьба против сохранения сербов в Косово и Метохии и попытка спровоцировать их новый исход", - заявил политик.

Спецназ непризнанного Косова во вторник утром вторгся в северные муниципалитеты Косова и Метохии, в ходе перестрелок двое сербов получили легкие ранения. Президент Сербии Александар Вучич в обращении к депутатам заявил, что полицейский спецназ Косова задержал 23 человек, среди которых - россиянин Михаил Краснощеков, сотрудник Миссии ООН по делам временной администрации в Косове.