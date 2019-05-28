Bloomberg: Меркель считает, что Крамп-Карренбауэр не подходит на должность канцлера

ТАСС, 28 мая. Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что председатель немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая является ее вероятной преемницей на посту канцлера, не подходит на эту должность. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, к таким выводам Меркель пришла после того, как консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) показал крайне низкие результаты на выборах в воскресенье. Согласно предварительным данным, блок набрал около 28% голосов на выборах в Европарламент, что на семь процентных пунктов ниже, чем результаты 2014 года, и показал самые низкие результаты за историю своего участия в общефедеральных выборах. Несмотря на то, что ХДС/ХСС одержал победу на выборах в Европарламент в Германии, сама Крамп-Карренбауэр признала, что полученный результат не соответствует ожиданиям немецких консерваторов.

Bloomberg отмечает, что, согласно результатам последнего опроса, опубликованным телеканалом ARD 2 мая, рейтинг одобрения Крамп-Карренбауэр составил 36%, что является самым низким результатом с тех пор, как она возглавила ХДС, и на 20 процентных пунктов ниже рейтинга Меркель.

Как указали источники агентства, низкие результаты партии при руководстве Крамп-Карренбауэр укрепили решимость Меркель в том, что она должна оставаться на посту канцлера весь легислатурный период до 2021 года. На протяжении последних месяцев в Германии идут дискуссии о том, должна ли Меркель уйти в отставку досрочно. По данным социологических опросов, более 40% граждан Германии выступали за ее досрочную отставку в случае провала ХДС на выборах в Европарламент.

В конце 2018 года Ангела Меркель ушла с поста председателя ХДС, но осталась канцлером. По ее словам, она собирается доработать четвертый срок до конца - до 2021 года. Больше выдвигать свою кандидатуру она не намерена.