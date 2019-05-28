Бабиш опроверг данные о Шефчовиче как кандидате от Вишеградской группы на пост главы ЕК

ПРАГА, 28 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш опроверг опубликованную ранее информацию газеты Hospodarske noviny о том, что действующий замглавы Еврокомиссии (ЕК), представитель Словакии в ЕК Марош Шефчович является кандидатом от стран Вишеградской группы (региональное объединение в Евросоюзе, состоящее из Чехии, Словакии, Польши и Венгрии) на пост председателя ЕК. Об этом политик заявил журналистам перед вылетом на неформальный саммит Евросоюза в Брюссель.

"Никакого такого проекта [совместной инициативы стран Вишеградской группы по выдвижению Шефчовича на пост главы ЕК] не существует, - подчеркнул он. - Это [газетная] спекуляция".

Hospodarske noviny со ссылкой на источники в ближайшем окружении Андрея Бабиша ранее сообщила, что страны Вишеградской группы решили совместно добиваться избрания главой ЕК Мароша Шефчовича. Словацкое правительство решило вновь делегировать его в состав ЕК, которая будет сформирована по итогам прошедших в выходные дни выборов в Европарламент.

Обмен мнениями по кандидатуре будущего главы ЕК состоится на неформальном саммите Евросоюза, который пройдет вечером во вторник в Брюсселе. Официально его имя будет объявлено на июньском саммите ЕС. Затем эту кандидатуру должен утвердить Европарламент.