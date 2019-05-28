Сербы в Косове проведут акцию протеста против действий Приштины

БЕЛГРАД, 28 мая. /ТАСС/. Партия "Сербский список", отстаивающая интересы сербского населения в парламенте непризнанного Косова, заявила о намерении провести протестную акцию в связи с действиями Приштины. Об этом сообщил во вторник журналистам лидер партии Горан Ракич.

"На среду назначена большая протестная акция в Косовска-Митровице", - заявил он, добавив, что находится в постоянном контакте с сербскими властями в Белграде.

Ракич посетил в больнице граждан, пострадавших в ходе действий косовской полиции.

Спецназ непризнанного Косова во вторник утром вторгся в северные муниципалитеты Косова и Метохии, в ходе перестрелок двое сербов получили легкие ранения. Президент Сербии Александар Вучич в обращении к депутатам заявил, что полицейский спецназ Косова задержал 23 человек. Среди задержанных двое сотрудников Миссии ООН по делам временной администрации в Косове, в том числе россиянин Михаил Краснощеков.