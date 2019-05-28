Российский сотрудник Миссии ООН в Косове освобожден

БЕЛГРАД, 28 мая. /ТАСС/. Один из двух задержанных сотрудников Миссии ООН по делам временной администрации в Косове (МООНК), россиянин Михаил Краснощеков, освобожден. Об этом сообщила во вторник пресс-служба МООНК.

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"Один сотрудник МООНК, гражданин России, был освобожден", - говорится в заявлении.

Ранее миссия сообщила о задержании двух сотрудников ООН на севере Косова и Метохии в ходе акции косовской полиции. Глава миссии Захир Танин призвал немедленно освободить арестованных сотрудников организации.

Спецназ непризнанного Косова во вторник утром вторгся в северные муниципалитеты Косова и Метохии, в ходе перестрелок двое сербов получили легкие ранения. Президент Сербии Александар Вучич в обращении к депутатам заявил, что полицейский спецназ Косова задержал 23 человек, среди которых россиянин Михаил Краснощеков, сотрудник Миссии ООН по делам временной администрации в Косове.