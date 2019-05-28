Волкер обвинил Москву в том, что Киев не выполняет минские договоренности

ВАШИНГТОН, 28 мая. /ТАСС/. Украинские власти не могут продолжать выполнять минские соглашения в связи с тем, что Россия якобы не придерживается своих обязанностей в рамках этих договоренностей.

"К сожалению, проблема с осуществлением минских договоренностей заключается в том, что Россия продолжает оккупировать восточную часть Украины, а также из-за продолжающихся там боевых действий, поэтому Украина не может двигаться дальше в деле выполнения договоренностей, чем она уже прошла", - утверждал во вторник спецпредставитель США по Украине Курт Волкер во время брифинга для журналистов.

"России нужно многое сделать для прекращения войны на Украине, чтобы мы могли перейти к другим аспектам реализации в полной мере минских договоренностей. Мы весьма в этом заинтересованы", - полагает Волкер. Он в очередной раз призвал Москву "вывести свои войска с территории Украины".

Дипломат, чей аппарат входит в структуру Госдепартамента, рассказал о прогрессе Киева в деле выполнения минских соглашений, в частности, о законах об амнистии и предоставления особого статуса Донбассу. При этом президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что выступает против последнего и не будет подписывать закон об амнистии в отношении участников конфликта на востоке страны, что является ключевым моментом минских соглашений.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Волкер, критикуя политику России со ссылкой на минские договоренности, предпочитает игнорировать пренебрежение к этим договоренностям с украинской стороны.

Встреча в нормандском формате

Новая встреча в нормандском формате (Россия, Германия, Франция, Украина) может состояться уже в июле, однако в настоящий момент каких-либо конкретных договоренностей на этот счет нет, отметил Волкер.

"Были дискуссии о возможности встречи в нормандском формате, возможно, уже в июле, я не думаю, что что-либо пока было запланировано. И для этого, конечно, необходимо согласие не только со стороны Украины, но и со стороны России", - сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что Кремль выступает за саммит в нормандском формате после того, как Киев определится со своими подходами. Он подчеркнул, что Россия должна понять, насколько украинская сторона готова следовать Минским соглашениям. По его словам, это не должна быть "встреча ради встречи".

Возможность для достижения соглашения между Киевом и Будапештом

Спецпредставитель Госдепа также заявил, что избрание Владимира Зеленского президентом Украины открывает возможность для достижения соглашения между Киевом и Будапештом по вопросу о правах национальных меньшинств.

"К сожалению, к настоящему моменту никакого прогресса в этом вопросе не было. Я надеюсь, что с избранием президента Зеленского - и я хотел бы напомнить, что его родным языком является русский, и он также говорит на украинском - возникает необходимость в соглашении между Венгрией и Украиной по вопросу о национальных меньшинствах, о правах этих меньшинств разговаривать и получать образование на своем языке и в то же время гарантиях того, чтобы все граждане Украины учили и использовали украинский язык в общении, а также как официальный язык страны", - сказал он.

"Я думаю, что Венгрия делает ошибку, используя НАТО как инструмент для оказания давления по этому вопросу", - добавил Волкер.

Венгерское вето

Отношения Киева и Будапешта переживают сложный период. Обострение началось после того, как в сентябре 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", согласно которому с 2020 года весь процесс обучения в стране должен полностью перейти на государственный язык. Возмущение венгерской общины вызвало и решение Конституционного суда Украины признать несоответствующим Конституции закон "Об основах государственной языковой политики" от 2012 года, который наделял венгерский язык статусом регионального.

На фоне роста напряженности в отношениях двух стран Будапешт пригрозил блокировать евроатлантическую интеграцию и сближение Украины с Евросоюзом. В частности, Венгрия официально инициировала в НАТО пересмотр всех программ поддержки Украины и блокирует проведение Комиссии Украина - НАТО на уровне министров иностранных дел.