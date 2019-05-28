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Обострение обстановки в Косове

Вучич заявил о задержании 28 человек на севере Косова

Президент Сербии отметил, что в их числе 19 полицейских

БЕЛГРАД, 28 мая. /ТАСС/. Полиция непризнанного Косова в ходе вторжения на север автономного сербского края задержала 28 человек. Об этом сообщил во вторник президент Сербии Александар Вучич, выступая в Народной скупщине (парламенте) страны.

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"Задержаны 28 человек, 19 полицейских и девять гражданских. Из этих 19 сотрудников полиции 11 человек - сербы по национальности, семеро - албанцы и один бошняк", - сообщил Вучич.

По словам президента, все гражданские задержаны в селе Зубин-Поток за то, что "голыми руками сопротивлялись вооруженным автоматами людям".

Спецназ непризнанного Косова во вторник утром вторгся в северные муниципалитеты Косова и Метохии, в ходе перестрелок двое сербов получили легкие ранения. Вучич в обращении к депутатам заявил, что полицейский спецназ Косова задержал 23 человека, среди которых россиянин Михаил Краснощеков, сотрудник Миссии ООН по делам временной администрации в Косове (МООНК). Сербский президент утверждал, что во время задержания россиянин был избит. Позднее МООНК сообщила, что гражданин России был освобожден.

Теги
СербияВучич, АлександарОбострение обстановки в Косове
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