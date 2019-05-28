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Упрощение получения гражданства РФ жителям Донбасса

Госдеп считает "чрезвычайно провокационным" решение РФ выдавать паспорта жителям Донбасса

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер добавил, что Вашингтон будет рассматривать вопрос о возможности "идентифицировать и не признавать эти паспорта"

ВАШИНГТОН, 28 мая. /ТАСС/. Госдепартамент считает "чрезвычайно провокационным шагом" решение российских властей упростить процесс получения гражданства жителями провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщил во вторник спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

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"Со стороны России это был чрезвычайно провокационный шаг - выйти и заявить: "Мы выдаем российские паспорта гражданам другой страны". Так было сказано. Я не думаю, что украинцы поспешат получить эти паспорта", - утверждал дипломат, чей аппарат входит в структуру Госдепартамента.

По его словам, США будут рассматривать вопрос о возможности "идентифицировать и не признавать эти паспорта, как и в случае с паспортами, выданными в Крыму".

Ранее директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова заявила, что решение об упрощении процедуры выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР принято в связи с отсутствием перспектив улучшения их положения. По ее словам, в основу принятия упомянутого решения легли в первую очередь "гуманитарные основания", а именно - полное отсутствие перспектив улучшения ситуации в зоне конфликта. В этой связи дипломат обратила внимание на постоянное нарушение Киевом режима перемирия, социально-экономическую блокаду Донбасса и систематическое ущемление украинскими властями основных гражданских прав и свобод жителей региона, которые де-факто уже стали лицами без гражданства.

Теги
УкраинаСШАРоссияУпрощение получения гражданства РФ жителям Донбасса
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