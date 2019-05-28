Главный редактор интернет-издания "Гордон" сообщила, что Саакашвили прилетит в Киев 29 мая

КИЕВ, 28 мая. /ТАСС/. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили прилетит на Украину в среду, 29 мая, в 17:00. Об этом во вторник сообщила главный редактор интернет-издания "Гордон" Алеся Бацман.

"Завтра (29 мая) в 17:00 гражданин Украины Михаил Саакашвили прилетит в Киев", - написала она в Facebook.

Ранее во вторник президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. Соответствующий указ был обнародован на сайте главы государства. В документе говорится, что Зеленский отменил решение экс-президента Петра Порошенко о лишении Саакашвили украинского гражданства.

На своей странице в Facebook Саакашвили поблагодарил Зеленского за возвращение гражданства Украины.