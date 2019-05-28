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Меркель заявила, что на саммите ЕС будет выступать за назначение Вебера главой ЕК

Канцлер Германии считает, что лидерам ЕС "нужно бережно относиться друг к другу" при дискуссии о будущем преемнике Жан-Клода Юнкера

БРЮССЕЛЬ, 28 мая. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель высказалась за назначение кандидата от христианско-демократической Европейской народной партии (ЕНП) немца Манфреда Вебера председателем Еврокомиссии (ЕК). Об этом она заявила во вторник по прибытии на неформальный саммит ЕС.

"Сегодня произойдет первый обмен мнениями, во время которого я как член ЕНП буду поддерживать Манфреда Вебера", - сказала Меркель. Одновременно она заметила, что лидерам ЕС "нужно бережно относиться друг к другу" в вопросе дискуссии о будущем преемнике Жан-Клода Юнкера. "В конечном итоге перед нами стоит конструктивная задача, и мы можем в значительной мере определять работоспособность ЕС", - считает канцлер.

Теги
Меркель, АнгелаГерманияЮнкер, Жан-Клод
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