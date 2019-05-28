Волкер заявил, что США продолжат поставки оружия Украине

ВАШИНГТОН, 28 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты будут и впредь поставлять вооружения Украине и будут консультироваться с Киевом относительно того, какие именно средства необходимы. Об этом заявил во вторник на брифинге для журналистов спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

"Украина, как и любая другая страна в мире, имеет право на самооборону", - сказал он, отвечая на вопрос о дальнейших поставках оружия. "Соединенные Штаты готовы работать с Украиной точно так же, как и с другими странами в мире, поддерживая их оправданные потребности в обеспечении обороны", - подчеркнул Волкер.

"Как и с многими другими странами, мы будет консультироваться с Украиной по поводу того, каковы их легитимные потребности, мы посмотрим, какие средства мы можем предоставить, мы также открыты к продажам вооружений, то есть покупке Украиной военного оборудования у Соединенных Штатов", - добавил спецпредставитель США. "Это нормальное взаимодействие со страной, развивающей свои собственные оборонные возможности", - убежден он.

На поставки военной помощи Украине, включая оборонительные вооружения летального характера, в 2019 финансовом году Вашингтон заложил $250 млн. В бюджете США на текущий год на эту цель было выделено $200 млн.