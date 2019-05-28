Украинские бронекатера и вертолет провели учения в Азовском море

КИЕВ, 28 мая. /ТАСС/. Экипажи малых бронированных катеров "Кременчуг" и "Лубны" из состава так называемой операции Объединенных сил (ООС) Украины провели в Азовском море учебные маневры с практическим выполнением стрельб. Об этом во вторник сообщил пресс-центр ООС.

"В Азовском море экипажи малых бронированных катеров "Кременчуг" и "Лубны" провели очередные учебные маневры с выполнением стрельб из кормового и носового артиллерийских модулей", - отмечается в пресс-релизе.

Учения проводились при поддержке морской авиации. Для этого привлекался вертолет Ми-14 морской авиационной бригады ВМС ВС Украины. "Во время учений военные моряки отработали тактическое маневрирование, выход в атаку на обнаруженную морскую цель с использованием современных цифровых средств радиоэлектронной борьбы, а также тренировки по противовоздушной обороне и связи", - сообщил пресс-центр.

Командование ВМС Украины не раз признавало, что национальный флот находится в критической ситуации - на Черном море осталось лишь около десятка единиц военно-морской техники. Самым крупным военным кораблем Украины является фрегат "Гетман Сагайдачный", находящийся в плачевном состоянии.