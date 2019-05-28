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СМИ: Зеленский намерен нанести визит в Брюссель 4 июня

Как сообщает "Радио Свобода", украинский лидер встретится с председателем Евросовета Дональдом Туском и главой ЕК Жан Клодом Юнкером

КИЕВ, 28 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский планирует 4 июня посетить с рабочим визитом Брюссель, где должны состоятся встречи с руководителями Евросоюза. Об этом во вторник сообщило украинское бюро "Радио Свобода".

"Визит состоится 4 июня, - говорится в сообщении. - Ожидается, что во время визита Зеленский встретится с руководителями ЕС, в частности, с председателем Европейского совета Дональдом Туском и главой Еврокомиссии Жан Клодом Юнкером".

Кроме того, как сообщило издание, Зеленского может провести встречу в штаб-квартире НАТО с генеральный секретарем альянса Йенсом Столтенбергом.

Заместитель главы администрации президента Украины Вадим Пристайко 27 мая сообщил, что Германия будет одной из первых стран, которые посетит Зеленский с визитом, при этом отметил, что дата визита пока еще не согласована.

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УкраинаТуск, ДональдСтолтенберг, ЙенсЮнкер, Жан-КлодЗеленский, Владимир Александрович
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