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Обострение обстановки в Косове

СМИ: сербская авиация и бронетехника стягиваются к югу страны

Как передает агентство Tanjug, перед отправлением техники в казармы прибыл министр обороны Александар Вулин
Самолет авиации Сербии МиГ-29 EPA-EFE/KOCA SULEJMANOVIC, архив
Описание
Самолет авиации Сербии МиГ-29
© EPA-EFE/KOCA SULEJMANOVIC, архив

БЕЛГРАД, 28 мая. /ТАСС/. Сербская авиация и колонна бронетехники замечены во время выдвижения на юг страны в направлении непризнанного Косова. Об этом сообщило во вторник агентство Tanjug.

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Сообщается, что из военных казарм в Кралево (Центральная Сербия) вышла колонна военной техники с людьми и снаряжением. Вероятнее всего, отмечает агентство, колонна двигается в направлении Рашки (город на границе с автономным краем Косово и Метохия). Непосредственно перед отправлением техники в казармы прибыл министр обороны страны Александар Вулин.

Кроме того, агентство сообщает как минимум об одном самолете МиГ-29, пролетевшим над городом Нови-Пазар (юг страны) в направлении Наземной зоны безопасности.

Наземная зона безопасности определяется соглашением от 9 июня 1999 года в Куманове. Зона представляет собой пятикилометровую полосу вдоль 382-километровой границы между автономным сербским краем Косово и Метохия и Центральной Сербией.

Ранее президент Сербии Александар Вучич привел армию в боевую готовность из-за обострения обстановки в сербском автономном крае.

Теги
СербияВучич, АлександарОбострение обстановки в Косове
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