Сербский парламент одобрил доклад президента по Косову большинством голосов

БЕЛГРАД, 28 мая. /ТАСС/. Народная скупщина (парламент) Сербии приняла доклад президента Сербии Александара Вучича по ситуации в Косово и Метохии большинством голосов. Трансляция заседания велась во вторник в эфире национального ТВ страны.

"За доклад по Косову и Метохии проголосовали 145 депутатов, против - четверо, воздержавшихся не было", - озвучила результаты голосования спикер парламента Майя Гойкович. Таким образом, документ был одобрен большинством голосов 250-местного парламента.

Президент Сербии Александар Вучич начал презентовать доклад накануне, в понедельник, в 16:00 (17:00 мск). После трехчасовой речи сербского лидера началось обсуждение документа, которое продолжалось до позднего вечера понедельника, а затем возобновилось утром во вторник.

По словам президента, у Сербии есть лишь два варианта решения косовского вопроса - нормализация отношений Белграда и Приштины или сохранение замороженного конфликта. Тем не менее в случае эскалации Белград твердо намерен защитить сербов, живущих в автономном сербском крае.