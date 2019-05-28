Юнкер заявил, что встретится с Мэй на саммите ЕС

БРЮССЕЛЬ, 28 мая. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер проведет встречу с уходящим премьер-министром Великобритании Терезой Мэй на полях саммита Евросоюза в Брюсселе, но пересмотр соглашения об условиях выхода королевства из сообщества исключен. Об этом он заявил во вторник по прибытии на неформальный саммит ЕС.

"У меня будет короткая встреча с Мэй, но я был кристально ясен - не будет никакого пересмотра соглашения", - сказал он.

С Мэй на полях саммита проведет встречу также глава Евросовета Дональд Туск. При этом тема Brexit не входит в повестку дня неформальной встречи лидеров 28 стран - членов Евросоюза. Она была созвана для обсуждения итогов выборов в Европарламент и вопроса назначения нового главы Еврокомиссии.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе. Однако депутаты Палаты общин парламента Соединенного Королевства трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, которого Мэй достигла в ходе переговоров с европейскими лидерами. В итоге ЕС согласился перенести дату Brexit сначала на апрель-май, затем - на 31 октября.

В связи с невозможностью реализовать Brexit британский премьер-министр и лидер Консервативной партии Тереза Мэй на прошлой неделе объявила, что 7 июня уйдет в отставку. Она будет оставаться на посту главы правительства, пока партия не выберет нового лидера. Этот процесс должен начаться 10 июня и завершиться во второй половине июля.