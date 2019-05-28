Представитель США попытался возложить ответственность за эскалацию в Идлибе на Россию

ООН, 28 мая. /ТАСС/. США возлагают на Россию и на правительство Сирии ответственность за обострение ситуации в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб и за тяжелую гуманитарную ситуацию в лагере беженцев Эр-Рукбан. Об этом заявил во вторник и.о. постпреда США при ООН Джонатан Коэн, выступая во вторник на заседании Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации в Сирии.

"Совет Безопасности проинформирован о том, что недавнее обострение обстановки в Идлибе и северной Хаме в результате действий армии сирийского режима и российских сил привело к возникновению нового потока беженцев и затруднило предоставление помощи, - утверждал он. - США вновь подчеркивают, что полное выполнение положений соглашения, достигнутого в сентябре прошлого года в Сочи, необходимо для сохранения жизней людей и для предотвращения потока беженцев".

Затронув ситуацию в лагере Эр-Рукбан на сирийско-иорданской границе, он заявил о том, что возвращение беженцев из этого лагеря "должно происходить прозрачно для сотрудников ООН, а беженцам должна быть обеспечена безопасность и возвращение в достойных условиях".

Решение о создании демилитаризованной зоны глубиной 15-20 км в Идлибе было принято президентами России и Турции 17 сентября прошлого года в Сочи.

Лагерь Эр-Рукбан возник на сирийско-иорданской границе в 2014 году после того, как Амман закрыл границу из-за опасений по поводу безопасности. Прилегающий район контролируют незаконные вооруженные формирования, из-за чего в лагере сложилась тяжелая гуманитарная ситуация.