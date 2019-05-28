Юнкер назвал приоритеты новой Еврокомиссии

БРЮССЕЛЬ, 28 мая. /ТАСС/. Приоритетами следующей Еврокомиссии (ЕК), которая должна приступить к работе 1 ноября, останутся климатические изменения, инвестиции и экономический рост. Об этом заявил глава нынешней ЕК Жан-Клод Юнкер во вторник по прибытии на неформальный саммит ЕС в Брюсселе.

"Они останутся теми же: климатические изменения, инвестиции и экономический рост", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Главы государств и правительств стран Евросоюза собираются на второй в этом месяце саммит, чтобы обсудить результаты прошедших 23-26 мая выборов в Европарламент, которые должны привести к смене руководства институтов сообщества. Этот процесс, как считают европейские источники, будет далеко не простым и может затянуться на долгие месяцы, так как большинство стран-членов выступает против нынешней системы назначения главы Еврокомиссии.