Мэй: новому премьеру Британии придется идти на компромисс, чтобы осуществить Brexit

БРЮССЕЛЬ, 28 мая. /ТАСС/. Новый премьер-министр Великобритании должен будет пойти на компромисс, чтобы проект соглашения о Brexit был утвержден Палатой общин британского парламента, которая ранее трижды отказалась голосовать за этот документ. Такое мнение высказала во вторник по прибытии на неформальный саммит ЕС глава британского правительства Тереза Мэй.

"Мне очень жаль, что мне не удалось осуществить Brexit, и теперь это будет задачей для моего преемника. Ему придется найти способ разрешить очень сильные противоречия, которые существуют по этому вопросу, и чтобы это сделать и заручиться поддержкой большинства в парламенте, как я уже говорила, понадобится компромисс", - отметила Мэй, подчеркнув, что, по ее мнению, лучшим из возможных сценариев Brexit остается выход Великобритании из состава ЕС со сделкой об условиях дальнейшего сотрудничества сторон.

При этом некоторые из возможных преемников Мэй, включая экс-главу МИД страны Бориса Джонсона, настаивают на том, что Великобритания должна покинуть ЕС 31 октября со сделкой или без таковой.

"Итоги выборов в Европарламент показывают, насколько важно осуществить Brexit. Мне представляется, что лучше всего будет, если мы покинем ЕС со сделкой, однако для этого моему преемнику и парламенту придется искать консенсус", - сказала Мэй.

Глава британского правительства также добавила, что Соединенное Королевство "продолжит играть конструктивную роль" в работе различных органов Евросоюза до выхода страны из состава сообщества.

В связи с невозможностью реализовать Brexit Мэй на прошлой неделе объявила, что 7 июня уйдет в отставку. Она будет оставаться на посту главы правительства, пока партия не выберет нового лидера. Этот процесс должен начаться 10 июня и завершиться во второй половине июля.