В ООН подтвердили, что российского дипломата в Косове осматривают врачи

ООН, 28 мая. /ТАСС/. Задержанный в Косове россиянин Михаил Краснощеков в настоящее время проходит медосмотр. Об этом сообщил во вторник, отвечая на вопрос ТАСС на брифинге, заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак.

"Он был освобожден, и в настоящее время его осматривают врачи", - сказал зампредставителя генсека ООН.

Ранее Хак сообщил ТАСС, что ООН находится в контакте с российскими властями относительно случившегося.

Спецназ непризнанного Косова во вторник утром вторгся в северные муниципалитеты, в ходе перестрелок двое сербов получили легкие ранения. Президент Сербии Александар Вучич в ходе обращения к депутатам заявил, что полицейский спецназ Косова задержал 23 человека, среди которых также россиянин Михаил Краснощеков, являющийся сотрудником Миссии ООН по делам временной администрации в Косове. В настоящий момент он освобожден.