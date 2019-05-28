Досрочные парламентские выборы в Греции пройдут 7 июля

АФИНЫ, 28 мая. /ТАСС/. Досрочные парламентские выборы в Греции состоятся 7 июля. Об этом решении премьер-министра Греции Алексиса Ципраса сообщил во вторник официальный представитель правительства Димитрис Тзанакопулос в эфире телеканала Alpha.

По словам Тзанакопулоса, "решение премьер-министра состоит в том, что выборы пройдут 7 июля, чтобы не нарушать процесс сдачи школьных экзаменов". Официальный представитель кабинета также сообщил, что 10 июня Алексис Ципрас посетит президента республики Прокописа Павлопулоса, чтобы тот объявил о проведении досрочных парламентских выборов.

На состоявшихся в воскресенье выборах в Европейский парламент правящая партия СИРИЗА премьера Алексиса Ципраса уступила с разгромным счетом в более чем 9 п.п. главной оппозиционной правоцентристской партии "Новая демократия". Одновременно в воскресенье проводился и первый тур выборов мэров городов, губернаторов регионов и членов муниципальных и региональных советов, на которых в подавляющем большинстве лидировали кандидаты от "Новой демократии". Второй тур состоится 2 июня.

Ципрас после поражения партии на евровыборах объявил, что сразу же после второго тура выборов в местные органы попросит президента Греции немедленно объявить досрочные общенациональные выборы. В качестве возможных дат проведения выборов представителями СИРИЗА назывались 30 июня и 7 июля, однако была выбрана июльская дата для того, чтобы дать учащимся сдать единый государственный экзамен. Для проведения выборов используются здания средних учебных заведений.

По данным Министерства внутренних дел Греции, подсчитавшего на данный момент 98,73% поданных бюллетеней во всей стране, "Новая демократия" набрала 33,12% голосов и получит восемь мест в Европарламенте, правящая СИРИЗА - 23,77% (шесть мест). За "Новую демократию" отдали свои голоса 1,847 млн человек, за СИРИЗА - 1,326 млн, то есть на полмиллиона меньше. Явка на выборах, участие в которых по закону обязательно, составила лишь 58,66%. Санкции к тем, кто не приходит на избирательный участок, не применяются.