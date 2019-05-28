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В ЕС заявили об отсутствии данных об иностранном вмешательстве в выборы в Европарламент

Уходящий глава ЕП Антонио Таяни отметил, что проблемой были лишь фейковые новости

БРЮССЕЛЬ, 28 мая. /ТАСС/. Евросоюз не располагает данными о возможном иностранном вмешательстве в выборы в Европарламент (ЕП), которые прошли 23-26 мая. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции на полях неформального саммита ЕС в Брюсселе уходящий глава ЕП Антонио Таяни.

"Фейковые новости были проблемой. Но мы приняли все необходимые меры, чтобы избежать возможности влияния на голосование граждан, - сказал он. - Если мы узнаем, что были попытки вмешательства, то мы отреагируем".

По словам Таяни, ранее, еще до выборов, были зафиксированы "фейковые новости как минимум из 15 стран, в связи с чем и были предприняты необходимые меры противодействия дезинформации".

Ранее депутаты ЕП одобрили резолюцию, в которой содержится призыв к созданию правовой базы внутри ЕС для введения санкций в отношении ответственных за кибератаки, а также проведение пропагандистских и дезинформационных кампаний на территории сообщества.

"Европарламент рекомендует рассмотреть вопрос о разработке правовой базы как на уровне ЕС, так и на международном уровне для борьбы с гибридными угрозами, включая кибернетическую и информационную войну, которая позволила бы обеспечить жесткий ответ со стороны ЕС, включая также целенаправленные санкции против тех, кто отвечает за организацию и проведение этих кампаний", - говорится в документе. В связи с этим они предлагают оказывать дополнительную поддержку государственным институтам и НПО, ответственным за борьбу с пропагандой и киберугрозами.

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Таяни, Антонио
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