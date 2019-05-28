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МИД Испании выразил удивление в связи с решением Москвы вызвать посла страны

Мадрид считает такую реакцию чрезмерной

МАДРИД, 28 мая. /ТАСС/. МИД Испании выразил удивление в связи с решением Министерства иностранных дел России вызвать посла королевства в Москве. Об этом журналистам сообщили в испанском внешнеполитическом ведомстве.

"Мы подтверждаем встречу, - отметили в МИД - Нас удивила, и негативно, реакция России. Мы считаем, что [РФ] чрезмерно отреагировала, интерпретируя в двустороннем ключе серию размышлений о глобальной геополитике, сделанных через европейскую призму". "И нас удивило <...>, что они [РФ] предали ее [реакцию] огласке", - добавили в МИД Испании.

Как сообщили во вторник в российским министерстве, посол пиренейского королевства был вызван в МИД РФ в связи с антироссийскими высказываниями исполняющего обязанности главы МИД Испании Жозепа Борреля. В ведомстве уточнили, что на встрече испанскому дипломату было указано на противоречие слов политика, которые наносят ущерб отношениям между Россией и Испанией.

В опубликованном ранее интервью газете El Periodico Боррель назвал Россию "старым врагом", который представляет угрозу для Европы.

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