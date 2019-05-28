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AFP: более 20 человек стали жертвами нападения на две деревни в Нигерии

По данным агентства, боевики преследовали жителей в поле и стреляли по ним, когда те хотели скрыться

ТАСС, 28 мая. По меньшей мере 23 жителя двух деревень в Нигерии были убиты во вторник в результате нападения, совершенного вооруженными боевиками. Об этом сообщило Agence France-Press.

"23 человека были убиты", - приводит агентство слова главы местного поселения. По его словам, боевики начали преследовать жителей деревень в поле и стреляли по ним, когда те хотели скрыться.

Как отмечается, атака была совершена в штате Замфара. В районе, где произошло нападение, развернуты дополнительные силы безопасности.

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