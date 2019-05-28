В партии "Слуга народа" назвали невозможным включение Саакашвили в список на выборы в Раду

КИЕВ, 28 мая. /ТАСС/. Партия "Слуга народа" не сможет включить экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в свой список на выборы в Раду из-за ограничений в законодательстве относительно сроков пребывания в стране. Об этом заявил во вторник глава партии Дмитрий Разумков.

"Я думаю, что, если я не ошибаюсь, там есть ограничения. Он [Саакашвили] не может попасть в список какой-либо партии, потому что в рамках действующего законодательства он должен был бы прожить пять лет на территории Украины", - сказал Разумков в эфире телеканала "112 Украина" в ответ на вопрос ведущего о возможности включения Саакашвили в список партии "Слуга народа".

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский отменил указ предыдущего главы государства Петра Порошенко о лишении гражданства Саакашвили. После издания указа сам Саакашвили заявил, что в среду во второй половине дня вернется в Киев. Он пообещал, что на Украине будет поддерживать реформы Зеленского, а не реализовывать свои личные политические амбиции.

Внеочередные выборы в Верховную Раду назначены на 21 июля.